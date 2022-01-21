Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 31, Erzurum ile Kars'ta 17, Tunceli ile Ardahan'da 14, Erzincan'da 12 ve Iğdır'da 10 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise sıfırın altında olmak üzere Erzurum, Kars ve Ağrı'da 7, Ardahan'da 6, Erzincan'da 4, Tunceli'de 2 ve Iğdır'da 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede buzlanma, don, sis ve pus ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskinden dolayı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.