İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Balçova'daki bir otelde kentin asayiş performansının değerlendirildiği toplantıda gazetecilerin yeni tip koronavirüs vaka sayılarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Vaka sayılarında ülke genelinde görülen artışın İzmir'e de yansıdığını ifade eden Köşger, rakam vermek istemediğini ancak rakamların rekor seviyelere çıktığını dile getirdi.

Köşger, şöyle konuştu:

"Son 2 gündür İzmir kendi rekorunu kırıyor. Ciddi şekilde arttı rakamlar. Depremin ertesinde bizim gördüğümüz bir pik vardı. İzolasyonda olan herkes sokağa çıkmış ve birbirine bulaştırmıştı. O pik nokta aşıldı. Ciddi şekilde en yüksekteyiz. İki gündür İzmir kendi rekorunu egale ediyor. Sürekli artıyor. Vefat sayısı da artıyor. Ölümcüllüğü, evet eskiye nazaran düşük oranda ama ölen sayısı da artıyor."