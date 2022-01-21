Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 11:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Konya'da FETÖ'nün askeri gizli yapılanmasına düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri gizli yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla okullardan ihraç edilen 6 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda zanlıları gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüpheliler, etkin pişmanlıktan faydalanmak istediklerini belirtmeleri üzerine serbest bırakıldı.
Zanlıların ifadeleri neticesinde, 53 kişinin örgütle bağlantısı tespit edildiği öğrenildi.
Etiketler: FETÖ Konya Türk Silahlı Kuvvetleri
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