Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde yaşayan bir kişi, 112'ye sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralanmış alaca sansar olduğunu bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, beldeye giderek nesli tehlike altında türler arasında yer alan yaralı alaca sansarı alarak Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) teslim etti.

[Fotoğraf: AA]

"Alaca sansar için elimizden geleni yapacağız"

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, sansarın kalçasında diş izleri ve kırık olduğunu belirterek, "Tedavisi noktasında Veteriner Fakültesi cerrahi kürsüsünden destek istedik. Koruma altında türler arasındaki alaca sansar için elimizden geleni yapacağız" dedi.

İlk müdahalesi yapılan alaca sansar tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacak.