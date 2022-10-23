Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar 22:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
[Fotograf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Çayırova kesiminde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza ulaşımda aksamaya neden oldu.
Şekerpınar Mahallesi Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde 5 otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 4 kişi olay yerinde ayakta tedavi edilirken, araçlar hasar gördü.
Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Yolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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