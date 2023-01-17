Ankara istikameti Maşukiye mevkisinde 3 tır ile 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 66 LT 181 plakalı otomobildeki A.A, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Uzun araç kuyruğunun oluştuğu otoyolun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Karayolları ekiplerinin araçları kaldırma ve temizlik çalışması sürüyor.

Otoyoldaki başka bir kazada biri ağır 3 kişi yaralandı

Otoyolun Düzce kesimi İstanbul istikametinde seyreden Nursel C. yönetimindeki otomobil, Küçükmelen mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilde bulunan biri çocuk aynı aileden Ayşen, Fatmanur ve Suvayil C. yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sakarya Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.