İstanbul istikameti Hacıahmetler mevkisinde İdris T'nin kullandığı cip, önünde seyir halinde bulunan Görkem Y. yönetimindeki otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile önce bariyerlere vuran daha sonra yola savrulan otomobile, aynı yönden gelen Turan Ç. idaresindeki cip çaptı.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücü Görkem Y. ve kardeşi Samet Y, 112 Acil Servis ekiplerince düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeride düşen trafik nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.