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Anadolu Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde hafif ticari aracın emniyet şeridinde park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikametindeki trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Ankara yönünde ilerleyen Kaya Özdursun idaresindeki 60 ABC 374 plakalı hafif ticari araç, emniyet şeridinde park halindeki Murat Uyanık'ın kullandığı 54 ADR 823 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Uyanık ile hafif ticari araçtaki yolcu Nazike Özdursun yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametindeki trafik, polis ekiplerince bir süre kontrollü sağlandı. Araçların çekici vasıtasıyla kaldırılmasıyla yoldaki ulaşım normale döndü.
Etiketler: anadolu otoyolu düzce trafik KazasıSon Güncelleme: 6 Ekim 2020 Salı 11:18
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