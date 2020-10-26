Metin Kaplan idaresindeki tır, otoyolun İstanbul istikameti Adapazarı gişeleri mevkisinde arızalandı.

Durumu fark ederek tırı yol kenarına çeken sürücü, arızayı gidermek için araçtan indi. Bu sırada M.K. yönetimindeki kamyon, park halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kaplan, dorse tekerleğinin altında kalırken, sürücü M.K. araçta sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri M.K'yı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık personeli, tekerleğin altında kalan Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı M.K. ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre iki şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.