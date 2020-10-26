Haber Giriş: Kaynak: AA
Nevşehir'de otomobil devrildi: 5'i çocuk 9 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.
Fatma A. idaresindeki otomobil, Gülşehir-Tuzköy yolu Kapadokya Havalimanı yakınlarında tarlaya devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan C.O., K.K., E.O., M.K., A.O., M.A., E.K. ve Ö.A., ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gülşehir'den Tuzköy Mahallesi'ndeki yakınlarını ziyaret etmek için yola çıktıkları öğrenilen yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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