Haber Giriş: Kaynak: AA
Hataylı Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da 80 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Alaattin Fidanboy'un cenazesi, düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybeden 80 yaşındaki Kore gazisi Alaattin Fidanboy için Kırıkhan Mezarlık Kompleksi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene gazinin ailesinin yanı sıra Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan, Kırıkhan Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Tolga Üçdal, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç, Garnizon Komutanı Binbaşı Ahmet Erol Yiğitalp ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Gazinin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kırıkhan Mezarlık Kompleksinde defnedildi.
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