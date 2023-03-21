İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün TEM Otoyolu Avcılar Haramidere mevkisinde ilerleyen bir otomobil sürücüsünün sürekli sol şeritte giderek arkasından gelen ambulansa yol vermediği anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Sivil trafik ekiplerince yakalanan sürücü B.K'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın kolayca ilerlemesini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmamak, gerektiğinde durmamak", "aksine bir işaret bulunmadıkça gidişe ayrılan sol şeridi sürekli işgal etmek" ve "filmli cam kullanmak" maddelerinden toplam 2 bin 338 lira idari para cezası kesildi.