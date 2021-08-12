Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 18:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ambulans uçak down sendromlu Seyfullah için havalandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Bingöl'de down sendromu ve çölyak hastası Seyfullah Oral, ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü. Sağlık ekiplerinin yoğun çabasıyla ile kısa sürede tedavi altına alındı.
15 yaşındaki Seyfullah Oral, Bingöl'de yaşıyor. Down sendromu ve çölyak hastalığıyla mücadele ediyor.
Seyfullah önce Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Ancak vücudundaki enfeksiyon artınca il sağlık müdürlüğü bakanlıktan ambulans uçak talep etti.
Sağlık Bakanlığı vakit kaybedilmeden devreye girdi, ekipler harekete geçti. Hastaneden ambulansla alındıktan sonra Bingöl Havalimanı'na götürüldü.
Seyfullar Oral, burada kendisini bekleyen Bakanlığa ait ambulans uçağa konuldu. Kısa sürede Ankara'ya ulaştırıldı.
Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Etiketler: Ambulans Sağlık Bakanlığı
Son Haberler
- 21:54
- 21:37
- 21:12
- 21:24
- 20:52
Sıradaki Haber
Selden etkilenenlere su taşındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz