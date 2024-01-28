Ambulans helikopter mahallede oluşturulan piste indi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde solunum sıkıntısı çeken H. E. için ambulans talebinde bulunuldu. Kar nedeniyle yolun kapalı olmasından dolayı Lice 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Ekibi olay yerine ulaşmada güçlük yaşadığından, İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından Helikopter Ambulansta görevlendirildi.

Karla kaplı yolları 3 saatte aşarak hastaya ulaşan ekipler hastaya ilk müdahaleyi evinde yaptı.

Sağlık ekipleri tarafından Kılıçlı mahallesinde oluşturulan piste inen Helikopter ambulans hastayı aldı.

İl merkezine getirilen hasta Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine nakledilerek tedavi altına alındı.

