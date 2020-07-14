Haber Giriş: Kaynak: AA
Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Havza ilçesinde kalp krizi geçiren kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Kayabaşı Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Şükrü Taşan, yakınları tarafından Havza Devlet Hastanesine götürüldü.
Burada yapılan muayenede kalp krizi geçirdiği belirlenen Taşan, ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: Samsun kalp krizi ambulans helikopterSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 10:29
Sıradaki Haber
Yurt genelinde aranan 3 bin 320 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz