Kayabaşı Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Şükrü Taşan, yakınları tarafından Havza Devlet Hastanesine götürüldü.

Burada yapılan muayenede kalp krizi geçirdiği belirlenen Taşan, ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.