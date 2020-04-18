Haber Giriş: Kaynak: AA
Ambulans helikopter 3 günlük bebek için havalandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da kronik rahatsızlığı bulunan üç günlük bebek ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.
Kentteki özel bir hastanede dünyaya gelen Berkant Çaçar'ın kronik rahatsızlığı olması üzerine yetkililerden yardım istendi.
Sağlık Bakanlığının talimatıyla Konya'dan havalanan ambulans helikopter, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi heliport alanına indi.
Ambulansla hastaneden getirilen bebek, helikopterle Konya Başkent Üniversitesi Hastanesine götürüldü.
Etiketler: antalya ambulans helikopterSon Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 11:12
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