Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 02:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ambalaj fabrikasında yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın korkuya neden oldu. Kimyasal maddelerin bulunduğu fabrikada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın, saat 00.00 sıralarında Ömerli Mahallesi Vize Caddesi üzerinde bulunan bir ambalaj fabrikasında meydana geldi.
Fabrikanın idari kısmında elektrik kablolarından dolayı yangın çıktı. İlk olarak fabrika çalışanlarının müdahale ettiği yangın kısa sürede büyüdü. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Fabrikadaki işçiler kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken olay yerine, Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir ve Bahçeşehir itfaiye istasyonlarından çok sayıda ekip sevk edildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede yangın söndürüldü. Fabrikada hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki Haber
Aydın'da orman yangını: Bir mahalle tahliye edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz