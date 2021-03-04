Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 11:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Amasya’da bir köy karantinaya alındı
Amasya’nın Göynücek ilçesine bağlı Karayakup köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Göynücek Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “İlçemize bağlı Karayakup köyünde vaka artışının olması üzerine köye giriş ve çıkışların durdurulup izolasyon tedbirlerinin alınmasına ve köydeki camilerde cemaatle namaz kılınmasının ve her türlü ev ziyaretlerinin yasaklanmasına ve sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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