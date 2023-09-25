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Türkiye
TRT Haber 25.09.2023 13:20

Amasya'da 55 kiloluk yayın balığı tutuldu

Amasya Yeşilırmak’ta 1.70 cm boyunda ve 55 kilo ağırlığında yayın balığı tutuldu.

Amasya'da 55 kiloluk yayın balığı tutuldu

Balıkçı Enes Topsakal ve arkadaşının Yeşilırmak’ta yaklaşık 2 saat uğraşarak tuttuğu yayın balığı görenleri şaşırttı.

Balığı yakalayan Enes Topsakal, "iki arkadaştık. Taşova tarafında Yeşilırmak nehrinde arkadaşımla birlikte amatör olta balık avlanmaya gitmiştik vakit geçmesi için. Oltamıza bu takıldı. Yaklaşık 50-55 kiloluk bir balık. Oltayı haliyle kırdı. Yanımdaki arkadaşımda profesyonel yüzücüydü, bu balığın en büyük özelliği bu balığa zarar vermeden tutabilmek için yüzerek tutmaktır. Şöyle solungacını kaldırıp, profesyonel yüzücüler bunu yapabilir. kolunu buradan taktığında kolunun altında alıp çıkartır. Arkadaşımda profesyonel yüzücü olduğu için bunu ırmağa girdi direk suya koluna taktı aldı, çıktı. Oltayla alma gibi bir şansımız yok zaten" dedi.

Amasya'da 55 kiloluk yayın balığı tutuldu

Balık bir süre tezgahta sergilendikten sonra parçalara ayrılıp satışa çıkarılacak. 

Haber: Umut Yeşilyurt

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Amasya Balıkçılık
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