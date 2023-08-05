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Türkiye
AA 05.08.2023 00:53

Amasya'da 10 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

Amasya’nın Taşova ilçesinde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Amasya'da 10 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

İlçeye bağlı Şahinler köyünde toplanan 9'u kadın 10 kişi, yedikleri yemeğin ardından karın ağrısı, kusma ve ishal şikayeti başlayınca Taşova Devlet Hastanesinde getirildi.

Tedavi altına alınan söz konusu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastanede tedavisi süren Müzeyyen Şenol, "Köyümüzde cuma toplantısına gittik, orada yediğimiz yemekten zehirlendik. Midem ağrıdı, daha sonra istifra başladı. Yoğurt yedim ama yeniden kustum, hastanede de kusmam devam etti. Şu an iyiyim ama ağzımın içerisinde bir acılık var” dedi.

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