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Almanya'dan tahliye edilen 349 Türk yurtlara yerleştirildi
[Fotoğraf: AA]
Almanya'dan yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında tahliye edilen 349 Türk vatandaşı Muğla'daki yurtlara yerleştirildi.
Dünyanın farklı noktalarında yaşayan Türk vatandaşlarının yurda tahliye işlemleri devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında, Almanya'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak Dalaman Havalimanı'na indi.
Pasaport kontrolleri yapılan yolcuların bavulları da belediye ekiplerince dezenfekte edildi.
Daha sonra hava limanında bekletilen otobüslere bindirilen vatandaşlar, polisler eşliğinde Muğla'ya getirildi.
Muğla'daki yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, 14 gün gözlem altında tutulacak.
Etiketler: Muğla koronavirüs covid-19 almanyaSon Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 22:43
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