Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği iş birliğinde yurda dönmek için başvuruda bulunan 94 Türk vatandaşı, başkent Belgrad'daki Nikola Tesla Havalimanı'ndan yerel saatle 18.50'de Türkiye'ye hareket etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Nisan'da Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran Türk vatandaşlarının en kısa sürede Türkiye'ye getirileceğini duyurmuştu.

Çavuşoğlu, yurt dışında geçici süreliğine bulunan ve dönmek isteyen 70 ülkeden 25 bin Türk vatandaşının Türkiye'ye geri getirileceğini belirtmişti.