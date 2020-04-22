Haber Giriş: Kaynak: AA
Hakkari kırsalında patlayıcı temizliği
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar yurt genelinde sürüyor.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
[Tespit edilen patlayıcılar ekipler tarafından imha edildi - Fotoğraf: AA]
Bu kapsamda, önceki gün Şemdinli'ye bağlı Boğazköy köyü Keklik Tepe kayalıkları bölgesine operasyon düzenlendi.
Operasyonda tespit edilen bir mağarada 6 el yapımı patlayıcı, 4 termal şemsiye ve çok miktarda yaşamsal malzeme bulundu.
Patlayıcılar, ekiplerce imha edildi.
Etiketler: terör örgütü PKK HakkariSon Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 21:17
Sıradaki Haber
Hakkari'de zehir tacirlerine operasyon
Yükleniyor lütfen bekleyiniz