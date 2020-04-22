Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, MİT Başkanlığının desteğiyle Hizan kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla bugün "Şehit Jandarma Er Halil Sağlık 2020-07 Operasyonu"nun başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda toprağa gömülü 5 jelikan bidon içinde radyo, güneş paneli, 50 metre elektrik kablosu, telsiz anteni, 8 pil, harita, 31 kitap, dörtlü ocak, 2 tencere, 2 testere, kazma, 2 pense, 15 çakmak, 10 ampul, 5 takım erkek kıyafeti, 40 enjektör, 10 ağrı kesici hap, 5 tentürdiyot, 10 diş macunu, 183 kilogram gıda maddesi ve 2 kuru maya ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.