Koronavirüs küresel olarak yayılma devam ediyor. Salgınla mücadele kapsamında, liderler diplomasisi de hız kesmiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, krizin ilk gününden bu yana yürüttüğü telefon trafiğini kritik ülkelerle sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı, salgın diplomasisi kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Özbekistan Lideri Şevket Mirziyoyev, İtalya Başbakanı Guiseppe Conte, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, koronavirüsün küresel çaptaki etkileri konuşuldu. Salgınla uluslararası mücadele konusu da detaylı biçimde ele alındı. Görüşmelerde ayrıca, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler de değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel krizin başlamasının ardından salgınla mücadele kapsamında Çin, ABD, Rusya, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere çok sayıda ülke lideriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.