Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarını taşıyan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak, İstanbul'a geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyesi için gönderilen THY uçağı, Dubai'den aldığı yolcularla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde çıkarılan af kapsamında serbest bırakılan H.T. ve K.A. da Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) vasıtasıyla bu uçakla Türkiye'ye getirildi.

Türkiye'ye gelen yolcular, sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirildikten sonra aprondan otobüslere bindirildi.

Yolcuların, otobüslerle karantinaya alınacakları Bolu'daki yurda gönderileceği öğrenildi.