Adana'da'nın Seyhan ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, bir aracı durdurup sürücünün ehliyetini incelemek istedi.

Yapılan incelemelerde alkollü olduğu anlaşılan sürücü polislere direnerek kendisinin hakim olduğunu iddia etti.

Hakaretler yağdıran sürücünün kimliğini inceleyen polis ekipleri, sürücünün Adana Adliyesi'nde görevli olduğunu belirledi.

Alkollü sürücüyü sakinleştirmeye çalışan polis ekipleri, sürücüsün küfür ve hakaretlerine maruz kaldı.

Polis ekiplerine saldırdı

Polis, aracıyla ayrılmaya çalışan hakimin gitmesine izin vermedi.

Polisin bu tutumuna daha da sinirlenen alkollü hakim, polis memurlarına hakaret ederek vurmaya çalıştı. Bu sırada dengesini kaybeden hakim yere düşerek bayıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, baygın hakimi hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.