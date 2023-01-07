Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aliağa'da 25,8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Aliağa'da bir limanda gerçekleştirilen operasyonda, 25,8 kilogram kokain ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Aliağa Bölge Amirliği ekipleri, Ekvator'dan Türkiye'ye deniz yoluyla gelen bir konteyneri şüpheli buldu.
Konteyner x-ray taramasına sevk edildi. Tarama sonucunda bazı bölgelerde şüpheli yoğunluklar görüldü.
Narkotik dedektör köpeklerinin de dahil olduğu aramada, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen paketler tespit edildi. Uyuşturucu analiz kitleriyle yapılan ölçümlerle maddenin kokain olduğu belirlendi. Konteynerde 25,8 kilogram kokain ele geçirildi.
Olaya yönelik soruşturma, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.
Etiketler: Ticaret Bakanlığı Uyuşturucu
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