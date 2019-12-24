Alanya'da dün gece saatlerinde başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

Alanya Meteoroloji Müdürlüğünden alınan verilere göre, metrekareye yaklaşık 65 kilogram yağışın düştüğü Alanya'da, yağmurla birlikte etkili olan ve saatteki hızı 100 kilometreyi bulan rüzgar; Avsallar, Konaklı, Payallar, Kestel, Toslak, Yeşilöz mahallelerindeki 100 dönüm seraya zarar verdi.

[Fotoğraf: DHA]

Şiddetli rüzgarda çok sayıda seranın çatısı uçtu, camları kırıldı, naylonları yırtıldı ve içerisinde bulunan domates, patlıcan, salatalık gibi ürünler zarar gördü.

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Alanya Ziraat Odası yetkilileri, zarar gören seralarda inceleme başlattı. Şu ana kadar yapılan incelemelerde zararın yaklaşık 5.5 milyon lira olduğu belirtilirken, hasar tespit çalışmalarının da devam ettiği kaydedildi.

[Fotoğraf: DHA]

Toslak Mahallesi'nde patlıcan seraları zarar gören üretici Ahmet Sertgöz, aniden çıkan fırtına nedeniyle kendisine ait 3 dönüm cam seranın zarar gördüğünü aktardı.

Hüseyin Sertgöz de seradaki ürünleri satma imkanlarının olmadığını, maddi anlamda zararları bulunduğunu kaydetti.

Meteoroloji yetkilileri yağmurun yarına kadar aralıklarla sağanak halinde etkili olacağını açıkladı.

Kaynak: AA, DHA