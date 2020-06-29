Haber Giriş: Kaynak: AA
Alanya'da kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını kaybetti, eşi ve iki çocuğu yaralandı.
Konya'nın Taşkent ilçesinden Alanya yönüne giden Rauf Şipleme idaresindeki 07 AZK 02 plakalı kamyonet, Şıhlar Mahallesi kırsalında yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada sürücünün eşi Pervin ile çocukları 8 yaşındaki Hira Nur ve 6 yaşındaki Ali Talha Şipleme yaralandı.
Yaralıların hayati tehlikesi yok
Yaralı çocuklar Konya'nın Hadim ilçesindeki devlet hastanesine, anneleri de Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Sürücünün cenazesi incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Etiketler: antalya trafik KazasıSon Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 13:11
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