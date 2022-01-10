Gece saatlerinde etkili olan yağış, fırtına ve dolu, seralara ve tarlalardaki mahsullere zarar verdi.

Zarar gören alanlarda inceleme yapan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, çiftçilerden bilgi aldı.

Olumsuz hava koşullarının yol açtığı hasarın boyutunun günün aydınlanmasıyla ortaya çıktığını söyleyen Göktepe, "Küçük çapta zarar gören üreticileri de sayarsak 70 civarında hasar oluşan sera var" dedi.

"Tarım sigortası olmayanlar mutlaka yaptırsın"

Yağmurun şiddetini artırarak devam edeceğine dikkat çeken Göktepe, asıl korkularının hortum ve fırtına olduğunu anlattı.

Göktepe, çiftçilere, "Tarım sigortası olanlar ivedi bir şekilde sigorta kuruluşuna başvurarak ekspertiz istesinler. Sigortası olmayanlar da TARSİM sigortasını mutlaka yaptırsın" uyarısı yaptı.