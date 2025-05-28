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Türkiye
AA 28.05.2025 14:38

"Alanya keçiboynuzu" coğrafi işaret aldı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) başvurusuyla "Alanya keçiboynuzu" Türk Patent ve Marka Kurumundan (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescili aldı.

"Alanya keçiboynuzu" coğrafi işaret aldı

ALTSO tarafından coğrafi işareti alınan "Alanya keçiboynuzu" için Saburlar Mahallesi'nde düzenlenen törende 3 bin keçiboynuzu fidanı üreticilere dağıtıldı.

Etkinlikte konuşan ALTSO Başkanı Eray Erdem, iş insanlarının taleplerinin takipçisi olduklarını, tarım sektöründe de üreticileri yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Keçiboynuzunun coğrafi işaretini Alanya'ya kazandırdıklarını belirten Erdem, "Doğal aroması, yüksek besin değeri ve saymakla bitmeyen faydalarıyla bilinen keçiboynuzu, artık resmen Alanya'nın tescilli bir ürünü oldu. Odamızın girişimleriyle TÜRKPATENT tarafından 'Alanya keçiboynuzu' adıyla coğrafi işaret verilen ürün, bölge tarımı adına önemli bir kazanım olacak." dedi.

"Alanya aynı zamanda bir tarım kenti"

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer de ALTSO Başkanı Eray Erdem'i keçiboynuzunun coğrafi işaretini Alanya'ya kazandırmasından dolayı tebrik etti.

Ürkmezer, bölge için önemli bir ürün olan keçiboynuzunun gelecek kuşaklara aktarılmasında ve ürünün ekonomiye kazandırılmasında önemli bir adım atıldığını belirterek, "Alanya bir turizm kenti ama aynı zamanda da bir tarım kenti. Bu tip faaliyetler Alanya'mızın bir tarım kenti olmasında büyük katkı sağlıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Programa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Keçiboynuzu Üreticiler Birliği Başkanı Duran Yılmaz ve üreticiler katıldı.

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