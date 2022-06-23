Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 19:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Akülü araba hırsızı kamerada
[Fotoğraf: İHA]
Sivas’ta çaldığı akülü arabayı taşımakta zorlanan kişi, araca binip sürerek uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
H.Y., çocuğuna ait 8 bin lira değerindeki akülü arabayı sokakta bulamayınca polis ekiplerinden yardım istedi.
Binanın güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri büyük şaşkınlık yaşadı.
Görüntülerde, kimliği henüz belirlenemeyen hırsızın apartmanın önündeki akülü arabayı kucaklayarak götürmeye çalıştığı, kaldıramayınca da binip sürerek uzaklaştığı görüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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