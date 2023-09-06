Aksaray'daki selde kaybolan bebek için arama kurtarma çalışmaları sürüyor

AFAD, jandarma, polis ve UMKE ekipleri, olayın yaşandığı yola paralel su kanalı ve etrafındaki arazi boyunca arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler 3 aylık bebeğin bulunması için bölgede adım adım tarama yapıyor.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, selde kaybolan Asel bebeği bulmak için büyük bir mücadele verdiklerini belirterek "Sel felaketi sırasında suya kapılarak kaybolan 3 aylık Asel bebeğimizi arama kurtarma çalışmaları sonucu inşallah sağ bir şekilde bulacağız. Kendisine kavuşma gayretlerimizi ümidimizi kesmeden sürdürmeye devam ediyoruz. İki buçuk gündür bütün arama kurtarma ekiplerimizle tüm imkanlarımızı seferber ederek çalışıyoruz" diye konuştu.

Arama çalışmalarını bebeğe zarar gelmemesi için mümkün olduğunca insan emeğine dayalı gerçekleştirdiklerini dile getiren Kumbuzoğlu, balçığa saplanma tehlikesi düşünülerek 10 kilometrelik alanın iş makinesi kullanılmadan arandığını bildirdi.

En büyük arzularının Asel bebeği annesinin kucağına teslim etmek olduğunu aktaran Kumbuzoğlu şunları kaydetti:

"Bir diğer arama alanı olarak belirlediğimiz yerde yaklaşık 50 dönümlük ağaçlık araziyi tek tek elden geçiriyoruz. Bütün imkanlarımızı kullanarak sahada 408 personelle mücadelemizi sürdürüyoruz. Arama kurtarma teknikleri doğrultusunda belli bir süre sonra kurtarma köpeklerini devreye sokacağız. Kurtarma köpeklerinin teknik olarak koku alma duygularının oluşabilmesi için arazinin uygun hale gelmesi gerekiyor. Yarın sabah saatlerinden itibaren arama kurtarma köpeklerini devreye sokarak çalışmaların rengini ve şeklini değiştirmeye gayret edeceğiz."