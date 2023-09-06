Eyüpsultan’da sağanak nedeniyle ahırı su bastı, 4 büyükbaş hayvan telef oldu

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle başta Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Küçükçekmece ilçelerinde hayat olumsuz yönde etkilendi.

Birçok ev, sokak ve dükkanlar sular altında kaldı, dereler taştı arabalar suya gömüldü.

Eyüpsultan’da da etkili olan sağanak nedeniyle, Pirinççi Köyü’nde bulunan 100’e yakın büyükbaş hayvanın olduğu bir çiftlikte su baskını yaşandı.

Su yüksekliği 1 metreye çıktı

Su yüksekliğinin yaklaşık bir metreye çıktığı çiftlikte hayvanlar suların içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri uzun süre su tahliyesi yaptı. Yapılan su tahliyesinin ardından çiftlikte bulunan 100’e yakın büyükbaş hayvandan 4’ü yaşanan su baskınında telef oldu. Öte yandan çiftlikte sağ kalan hayvanlar tahliye edilirken çiftlikte maddi hasar meydana geldi.