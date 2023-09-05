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Türkiye
AA 05.09.2023 20:15

İstanbul Valiliği uyardı: Kuvvetli yağış bu akşam geliyor

İstanbul'un kuzeyi için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

İstanbul Valiliği uyardı: Kuvvetli yağış bu akşam geliyor
[Temsili Fotoğraf: DHA]

İstanbul Valiliği, bu akşam ile gece saatlerinde kentin kuzey kesiminde ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağının tahmin edildiğini duyurdu. 

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzey kesimi ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji de uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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