Açık 19.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 06.09.2023 00:46

Akhisar’da işçi servisi tarlaya uçtu: 12 yaralı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde işçi servisinin yaklaşık 5 metrelik istinat duvarından aşağıya düşerek takla atması sonucu 12 işçi yaralandı.

Akhisar’da işçi servisi tarlaya uçtu: 12 yaralı
[Fotograf: İHA]

Saat 23.00 sıralarında Akhisar Çevre Yolu Gıda Çarşısı Kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada Soma’dan Akhisar’daki bir fabrikaya işçi taşıyan Recep İ. yönetimindeki minibüs, yaklaşık 5 metrelik istinat duvarından takla atarak tarlaya uçtu.

Kazada ters dönen minibüste bulunan 12 işçi yaralandı.

Akhisar’da işçi servisi tarlaya uçtu: 12 yaralı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, minibüste sıkışan yaralıları güvenli bir şekilde çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Akhisar ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada minibüste bulunan yolcu Ali İrel, bir anda minibüsün dönüş yaptığını ve bariyerlere çarptıktan sonra tarlaya düştüklerini söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

ETİKETLER
Manisa Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Başakşehir'de bir alışveriş merkezini su bastı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:38
Trabzon'da hastanede iki kadına hakaret eden kadın hakkında soruşturma başlatıldı
01:34
Kastamonu'da ayı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı
00:57
Aksaray'daki selde kaybolan bebek için arama kurtarma çalışmaları sürüyor
00:50
Başakşehir'de bir alışveriş merkezini su bastı
00:51
Eyüpsultan’da sağanak nedeniyle ahırı su bastı, 4 büyükbaş hayvan telef oldu
00:33
Sağlık Bakanı Koca: Su taşkını olayından 5 kişi etkilenmiş ve ambulanslarımızla hastanelere nakledilmişlerdir
İstanbul'daki Uluslararası İtfaiyeciler Dünya Şampiyonası sürdü
İstanbul'daki Uluslararası İtfaiyeciler Dünya Şampiyonası sürdü
FOTO FOKUS
Başakşehir'de bir alışveriş merkezini su bastı
Başakşehir'de bir alışveriş merkezini su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ