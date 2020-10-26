Haber Giriş: Kaynak: AA
Aksaray'da zehir tacirlerine operasyon: 5 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da emniyet ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 106 kilogram eroin ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı.
Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonları kararlılıkla devam ediyor.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin takibindeki Bitlis'ten İstanbul'a giden 3 araç, Adana-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında durduruldu.
Narkotik köpeği "Bixi"nin de kullanıldığı aramalarda, araçların gizli bölmelerinde saklanmış 106 kilogram eroin ele geçirildi.
Araçlardaki 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli de nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 17:32
Son Haberler
- 18:31
- 18:19
- 18:13
- 18:23
- 18:08
Sıradaki Haber
Anadolu Otoyolu'nda kamyon kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz