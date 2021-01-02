Merkeze bağlı Kargın köyü çıkışında Turan D'nin kullandığı otomobil, otlak alanından yola giren koyun sürüsüne çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

21 koyun telef oldu

Kazada sürücüyle otomobildeki Ramazan U. yaralandı, 21 koyun telef oldu.

Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri alkollü olduğu tespit edilen sürücü Turan D'ye "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve alkollü araç kullanmak"tan 4 bin 438 lira ceza uyguladı.

"10 hayvanımız da yaralı"

Koyunları telef olan Şerife Keser, koyunların başında bir süre gözyaşı döktü.

21 koyununun telef olduğunu ifade eden Keser, "Hemen koşarak geldik 21 hayvanımız telef oldu, 10 hayvanımız da yaralı. Koyunlarımızın çoğu öldü. Hayvanlarımızın karnındaki kuzuları dışarı çıkmış. Ne kadar süratliyse hayvanlarımızı 3 kilometre uzağa kadar sürüklemiş. Yavrularımı çok sürüklemiş. Görünce çok ağladım. Eşimin emeklisi de yok, 2 çocuğum için karda, kışta hayvanlarımızın arkasındaydım. Bizim tüm geçim kaynağımız bu hayvanlar. Ben devlet büyüklerimden yardım bekliyorum" dedi.

Nariye Keser ise çok üzüldüğünü belirterek "Benim küçükbaş hayvanlarımı yola sermiş. Çocuklarım 30-35 gündür uyku uyumuyorlardı. Hiç uğruna o kadar hayvanım telef oldu" diye konuştu.