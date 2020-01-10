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Aksaray'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı10 Ocak 2020 Cuma 09:16 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 09:57
Aksaray'da işçileri taşıyan servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ali Sarıkaya yönetimindeki işçi servisi, Arotol-Yeşilova beldesi yolunun 5. kilometresinde, Adem Doğanay'ın kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada 4'ü ağır 16 kişi yaralandı.
Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerince çıkarıldı.
112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.
Kaza yerine gelen kazazedelerin yakınları sinir krizi geçirdi.
Kaynak: AA
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