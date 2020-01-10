Türkiye

Aksaray'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı

10 Ocak 2020 Cuma 09:16 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 09:57

Aksaray'da işçileri taşıyan servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]