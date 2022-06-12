Haber Giriş: 12 Haziran 2022 Pazar 21:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Aksaray'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kağıt geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören çevredekiler polise ve itfaiyeye bilgi verdi.
Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Ekiplerin yetersiz kalması üzerine, çevre illerden takviye ekipler bölgeye sevk edildi.
Söndürme çalışmaları devam ediyor.
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