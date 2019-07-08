Salih Kurt idaresindeki zift yüklü tanker, Tacin Mahallesi Sanayi Caddesi'nde freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı.
Tanker, aynı yönden ilerleyen Uğur Duran idaresindeki yabancı plakalı otomobile, ardından Cenap Göker yönetimindeki minibüse çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, tanker sürücüsü Kurt, otomobil sürücüsü Duran ve otomobilde bulunan Musa Altınsoy yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan tankerden dökülen zift nedeniyle, yol trafiğe kapatıldı. Yolun tekrar ulaşıma açılabilmesi için ekiplerin temizleme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA