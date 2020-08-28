Haber Giriş: Kaynak: AA
Aksaray'da düğünlerde silahla ateş açanlar gözaltında
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'daki düğünlerde silahla ateş açan iki kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düğünlerde silah kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.
Düğünlerde silahla ateş açtıkları tespit edilen H.Ö. ve Y.A. gözaltına alındı.
Operasyonda 3 tabanca, 2 kurusıkı, 5 tüfek, 80 mermi ve 8 tüfek kartuşu ele geçirildi.
Etiketler: gözaltı düğünde silahla ateş açanlar aksaray silahSon Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 15:10
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