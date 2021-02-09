Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 20:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nden hasta alan Yasin Kaldı idaresindeki ambulans, Otogar Kavşağı'nda Ali Çelebi kontrolündeki otomobil ile çarpıştı.
Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile sağlık personelleri Rumeysa Çubukçu, Dilara Yılmaz ve ambulanstaki hasta Hasan Diker yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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