Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nden hasta alan Yasin Kaldı idaresindeki ambulans, Otogar Kavşağı'nda Ali Çelebi kontrolündeki otomobil ile çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile sağlık personelleri Rumeysa Çubukçu, Dilara Yılmaz ve ambulanstaki hasta Hasan Diker yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.