Akdeniz'de ardı ardına depremler
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,6 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmaris açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Marmaris'e bağlı Taşlıca köyüne 152,97 kilometre uzakta saat 00.45'te gerçekleşen deprem, 53 kilometre derinde kaydedildi.
Depremden 5 saat sonra Marmaris açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci sarsıntı, yerin 37,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.