Türkiye
Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem
26 Haziran 2019 Çarşamba 08:56 - Son Güncelleme 26 Haziran 2019 Çarşamba 08:57
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin Akdeniz'in yaklaşık 14 kilometre derinde meydana geldiği belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.16'da Akdeniz'de 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Sarsıntının, Akdeniz'in yaklaşık 14 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA
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