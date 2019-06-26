Türkiye
Düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 10 ölü, 30 yaralı
26 Haziran 2019 Çarşamba 07:46 - Son Güncelleme 26 Haziran 2019 Çarşamba 08:29
Edirne’de düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Artezyen Caddesi’nde kimliği henüz tespit edilemeyen panelvan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda araç duvara çarptı.
Kazada 10 düzensiz göçmen öldü, 30 kişi yaralandı.
Edirne Valisi Ekrem Canalp olay yerine giderek bilgi aldı.
Kaynak: AA
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