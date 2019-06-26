Türkiye
Suriye sınırına askeri sevkiyat
26 Haziran 2019 Çarşamba 06:16 - Son Güncelleme 26 Haziran 2019 Çarşamba 06:55
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen askeri personel ve zırhlı personel taşıyıcı askeri araç konvoyu, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.
Askeri araç konvoyu, yoğun güvenlik önlemleri altında ilçeden geçiş yaparak sınır hattına doğru hareket etti.
Geçiş sırasında konvoyun önünü keserek askeri selam veren gençlere, asker de siren çalarak karşılık verdi.
Askeri personel ve mühimmat sınır birliklerine takviye amacıyla gönderildi.
Kaynak: TRT Haber
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