Yapılan tahmine göre, bugün akşam saatlerinden sonra, Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri ile Mersin'in batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Ayrıca, kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenen, Antalya, Mersin ve Adana için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.