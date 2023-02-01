Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akdeniz Bölgesi'ne "sarı" uyarı: Fırtınaya dikkat
[Fotograf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan "sarı" kodlu uyarıda, Antalya, Mersin ve Adana'da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Yapılan tahmine göre, bugün akşam saatlerinden sonra, Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri ile Mersin'in batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Ayrıca, kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenen, Antalya, Mersin ve Adana için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
Vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Etiketler: Akdeniz Bölgesi Meteoroloji Hava Durumu
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