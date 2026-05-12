Çok Bulutlu 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.05.2026 11:59

Akçakale Gümrük Kapısı'nda pasaportlu geçişler başladı

Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle uzun süredir kapalı kalan Akçakale Gümrük Kapısı'nda pasaportla giriş ve çıkış işlemleri yeniden başladı.

Akçakale Gümrük Kapısı'nda pasaportlu geçişler başladı
[Fotograf: AA]

Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle 2014'te ticari ve sivil geçişlere kapatılan Akçakale Gümrük Kapısı'nda yeni döneme girildi.

Suriye'ye geçmek isteyen vatandaşlar, gümrük kapısı önünde toplandı. Pasaport kontrolü ve gerekli işlemlerin ardından geçişler gerçekleştirildi.

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, burada yaptığı açıklamada, kapının açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ayhan, şöyle devam etti:

"Komşu ülke Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle sınır kapımız güvenlik gerekçesiyle uzun süre sadece insani yardım geçişlerine açıktı. Artık pasaportu bulunan vatandaşlarımız karşı tarafa geçiş yapabilecek. Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarının güvenliğini gözeterek karşı tarafta gerekli güven ortamı oluşana kadar kapıyı açmamıştı. Yaklaşık bir aydır süren çalışmaların ardından geçişler yeniden başladı. Ülkemiz, ilimiz ve ilçemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Suriye'ye geçen Naim Hüseyin, kapının açılmasından mutlu olduğunu belirterek, "Kapı açıldı, çok şükür. Devletimize teşekkür ediyorum. İnşallah artık daha iyi olur." dedi.

Cabir Kubeyni ise eşi ve çocuklarıyla ülkesine dönme kararı aldıklarını söyledi.

ETİKETLER
Şanlıurfa Sınır Güvenliği Suriye
Sıradaki Haber
Siraz balıkları 7/24 koruma altında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:52
Brent petrolün varil fiyatı artan Orta Doğu gerilimiyle yüzde 3'ten fazla yükseldi
14:42
İletişim Başkanlığı, yayın arşivini "blokzincir"e taşıdı
14:39
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama
14:36
Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Gözaçan gözaltına alındı
14:36
Filistinliler: Yaşadığımız soykırım 1948'deki Nekbe ile kıyas dahi edilemez
14:33
Özkan Yalım'ın ek ifadesi alınacak
Giresun'da 190 metre yükseklikten tahliye edilen suyun oluşturduğu şelale ilgi görüyor
Giresun'da 190 metre yükseklikten tahliye edilen suyun oluşturduğu şelale ilgi görüyor
FOTO FOKUS
Rehine alınan taksicinin saldırganı engellediği anlar kamerada
Rehine alınan taksicinin saldırganı engellediği anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ